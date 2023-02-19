قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن العديد من الناس الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي لا يمارسون الرياضة بشكل كاف، مما يؤدي إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة وفاة مبكرة سنوياً.وقالت بناء على دراسة، إن أكثر من ثلث سكان الاتحاد الأوروبي لا يصلون إلى مستوى التدريبات الرياضية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي تبلغ 150 دقيقة من التدريبات المعتدلة إلى المكثفة في كل أسبوع.وأوضحت، أن ممارسة الرياضة يمكن أن تمنع الإصابة بالسكري وبعض أمراض السرطان، وغيرها من الأمراض. ووجدت الدراسة أنه يمكن منع 3.5 مليون حالة من الاكتئاب و3.8 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية بحلول عام 2050 إذا مارس الناس المشي لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.كما وجدت الدراسة أن 40% فقط من الأشخاص يمارسون الرياضة بشكل منتظم، مع وجود تباين كبير بين الدول. وبينما يمارس ثلثا الأشخاص البالغين في فنلندا الرياضة بشكل منتظم، تتراجع النسبة إلى 1 من كل 5 أشخاص في دول أخرى.