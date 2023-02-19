توفي زوجان سوريان وأطفالهما الخمسة، الجمعة، جراء حريق اندلع في منزل تركي انتقلوا إليه بعد نجاتهم من زلزال الأسبوع الماضي.وبحسب وكالة أنباء الأناضول، فقد انتقلت العائلة السورية المكونة من 7 أفراد إلى منطقة قونية الوسطى بمدينة نورداجي في جنوب شرقي تركيا؛ جراء زلزال 6 فبراير.وانتقلت الأسرة للعيش مع أقاربها في قونية بعد الزلزال، في مسار سلكه ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الكارثة.وأضافت الوكالة، أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم: زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 4 و13 سنة.وأصيب 5 أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.