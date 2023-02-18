كشفت دراسة حديثة أن الشخص الذي يصاب بكورونا يصبح صاحب مناعة طبيعية تحميه من المضاعفات الشديدة، ويكون محصناً بشكل أكبر من غيره ضد الاضطراب الصحي.وبحسب دراسة منشورة في صحيفة «لانست» المختصة في الشؤون الطبية، فإن الشخص الذي يصاب بكورونا يصبح ذا مناعة طبيعية مهمة للغاية، تحميه من المضاعفات الشديدة لـ «كوفيد 19»، إذا أصيب مرة أخرى، وتمنح حصانة بنسبة 36% ضد متحور «BA.1»، لمدة تصل إلى 10 شهور.ويقول الخبراء إن التلقيح ما يزال ضرورياً رغم ذلك، لا سيما وسط الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل كبار السن الذين تجاوزوا الستين، إلى جانب من يعانون أمراضاً عدة في الوقت نفسه.