أصدرت محكمة جنايات بورسعيد اليوم (السبت) حكمًا بالإعدام شنقًا على نورهان خليل، المتهمة بإنهاء حياة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد.

وحضرت المتهمة داخل قاعة محكمة الجنايات، واستمعت للحكم الصادر في حقها بالإعدام، ومن المقرر أن تعود إلى محبسها بعد الجلسة، في انتظار تنفيذ الحكم، أو قيام أسرتها بإجراءات محكمة النقض والاستئناف.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت نورهان خليل، المتهمة بإنهاء حياة والدتها بمساعدة عشيقها حسين فهمي إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد أن اتفقا ونفذا جريمة التخلص من السيدة داليا الحوشي داخل منزلها بحي الفيروز بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، باستخدام عصا مثبت بها مسامير وكأس زجاجي وسكين، وارتبطت هذه الجريمة بجريمة سرقة أخرى، كما ثبت أن المتهمين كانا يمارسان الفاحشة وأن المتهمة ليست بكرًا.

وكان قد أحال المستشار النائب العام «نورهان خليل» طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد إلى محكمة الجنايات، كما أحال طفلا يدعى «حسين» - جارها - لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.