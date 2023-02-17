أعلنت مجموعة مصرفية صينية مهمة خاصة الجمعة في هونغ كونغ أن مؤسسها رجل الأعمال الصيني باو فان المعروف جدا في قطاع التكنولوجيا في الصين مفقود من دون أن تضيف أي تفاصيل.

وباو فان المولود في 1970 هو مؤسس المجموعة المصرفية التجارية الخاصة «تشاينا رينيسانس» المتخصصة في الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.

وقالت المجموعة في بيان لها إنها «ليست قادرة على الاتصال برئيس مجلس إدارتها باو فان»، من دون أي توضيح، مشيرة إلى أن «تعذر الاتصال» بباو لا يبدو «مرتبطا بنشاط أو عمليات الشركة التي تستمر بشكل طبيعي».

وذكرت النشرة الاقتصادية كايتشين أنه يتعذر الاتصال برجل الأعمال منذ بداية الأسبوع. وتراجعت أسعار أسهم «تشاينا رينيسانس» اليوم (الجمعة) بنسبة 30% في الصباح في بورصة هونغ كونغ.

وأشرفت هذه المجموعة على عدد من عمليات الاكتتاب العام لشركات رقمية عملاقة من بينها «جي دي.كوم» المتخصصة بالتجارة الإلكترونية. وهي تقف وراء عملية اندماج في 2015 بين شركة «ديدي» في قطاع إيجار السيارات ومنافستها حينذاك «كوايدي داشي».

ويذكر فقدان باو بحادثة اختفاء رجل الأعمال الكندي الصيني الأصل تشياو جيانهوا في 2017 من فندق في هونغ كونغ. وذكرت وسائل إعلام أن تشياو المعروف بقربه من كبار القادة الشيوعيين الصينيين خطفه عملاء لبكين.

وكان تشياو حينذاك أحد أغنى الرجال في الصين وتقدر ثروته بنحو 6 مليارات دولار. وفي نهاية الأمر، حكم على رجل الأعمال السابق العام الماضي بالسجن 13 عاما بتهمة الاحتيال.

وقالت «كايتشين» إن السلطات الصينية أوقفت في سبتمبر الماضي رئيس مجموعة «تشاينا رينيسانس» التي يعمل فيها أكثر من 700 موظف في جميع أنحاء العالم ولها مقار في سنغافورة والولايات المتحدة.