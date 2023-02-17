أُصيب رجل أمريكي بالعمى في إحدى عينيه بعد أن نام مدة 40 دقيقة والعدسات اللاصقة في عينيه.

وتشير LADBible إلى أن مايكل كرامهولتز نام هذه الفترة القصيرة للاستراحة من العمل، وعندما استيقظ لاحظ احمرار عينيه، ولكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائما من التهاب الملتحمة. ولكن عندما ساءت الأمور قرر مراجعة طبيب العيون.

وقال له الطبيب بعد أن فحصه: أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي (Acanthamoeba keratitis)، وأن الطفيليات آكلة اللحوم بدأت بأكل العين.

وقد اضطر مايكل إلى ترك الدراسة والعمل من أجل التركيز على علاج العين اليمنى التي أصيبت بالعمى. ويأمل أن يوافق الأطباء على إجراء عملية زرع القرنية، التي قد تؤدي إلى تحسن حالته. ولكن الأطباء حاليا ضد إجراء هذه العملية لأن جسمه قد يرفضها.