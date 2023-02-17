مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس شركة «غازبروم» ألكسي ميللر خلال جسر متلفز جرى اليوم (الجمعة) أثناء مراسم الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس الشركة الروسية.

وأعرب الرئيس الروسي عن إعجابه بالقبعة الشتوية ومظهر رئيس شركة «غازبروم»، الذي شارك في المراسم من مقر الشركة الرئيسي في مدينة سان بطرسبورغ.

وأشار بوتين خلال الجسر إلى أن ميللر يرتدي القبعة مثل «العندليب اللص»، الشخصية التي تعد بطلا في الأساطير السلافية الشرقية، وقال: «بما أنك ترتدي القبعة مثل «العندليب اللص» فإن هذا يؤكد مرة أخرى سمات معينة في شخصيتكم».