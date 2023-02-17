كشف باحثون من جامعة ليدز في المملكة المتحدة السبب وراء إدمان الكثير من الناس للشوكولاتة؛ وهو أن نكهتها ليست فقط هي التي تثير حواسنا لكن الملمس الناعم له أيضاً جزء كبير، ما يجعلنا نتناول المزيد والمزيد منها، بحسب موقع «ساينس ألرت».وقال الباحثون إن مزيج الكاكاو والسكر والدهون هو الذي يجعلنا ندمن تناول الشوكولاتة، لكن هذه المكونات لها عيوبها الصحية. وأجرى العلماء اختبار لسان اصطناعيا ثلاثي الأبعاد على لوح شوكولاتة فاخر عندما تم تقديم جزء الفم الآلي إلى أربع عينات مختلفة من الشوكولاتة الداكنة. ووجد الباحثون أن محتوى الدهون على الجزء الخارجي من الشوكولاتة يكسو اللسان في ذوبان جيد، وإذا كان هذا ينطبق على فم الإنسان، فإن محتوى الدهون المخبأ في جسم قالب الشوكولاتة قد لا يلامس اللسان كثيراً قبل أن يختلط باللعاب وينزلق إلى أسفل حلقنا.