أفادت مجلة «Elle» بأن البليزر الجينز «Denim Blazer» يتربع على عرش الموضة النسائية في 2023 ليمنح المرأة إطلالة عملية تجمع بين المظهر الأنيق والطابع الكاجوال.وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البليزر الجينز يطل هذا العام بقصة انسيابية تصل إلى الخصر مع أكتاف عريضة، كما أنه يكتسي في الغالب بألوان داكنة ليتسم بطابع أنيق. وأضافت «Elle» أن البليزر الجينز يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز بنفس اللون كبدلة، التي تعرف باسم «التوكسيدو الكندية» (Canadian Tuxedo)، كما يمكن تنسيقه مع سروال قماشي أو سروال جلدي للحصول على إطلالة متفردة.