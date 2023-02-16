أبانت شركة ميتا أنها رفعت بدل الأمن الشخصي الممنوح للرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك (مارك زوكربيرج) وأسرته من 10 ملايين دولار أمريكي إلى 14 مليون دولار أمريكي.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في ملف كشف مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: «إن هذا البدل المتزايد، إلى جانب تكاليف برنامج الأمن الشامل الحالي لزوكربيرج، مناسبان وضروريان في ظل هذه الظروف».

وكانت آخر مرة ارتفع فيها بدل الأمن والسلامة الخاص بزوكربيرج عام 2018، وقد قرر مجلس إدارة شركة ميتا الأسبوع الماضي زيادة أخرى بعد النظر في «مكانة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي وأهميته لشركة ميتا»، خصوصا أنه لا يتقاضى سوى راتب سنوي قدره دولار واحد فقط.

ومع ذلك، وبصفته مؤسس فيسبوك مع حصة مسيطرة في الشركة، تُقدَّر ثروة زوكربيرج الصافية بنحو 67,3 مليار دولار أمريكي، وهو يحتل الآن المرتبة الخامسة عشرة في قائمة أغنى أغنياء العالم من فوربس.

وحتى مع الزيادة، فمن المحتمل أن ينفق زوكربيرج أكثر من 14 مليون دولار هذا العام على الأمن، إذ قُدِّر إجمالي تكاليف الأمن الخاصة به في عام 2020 بنحو 23 مليون دولار، و 25 مليون دولار في عام 2021.