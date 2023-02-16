ولدت طفلة بريطانية في فبراير الذي يُحتفل فيه بعيد الحب، بوحمة حمراء على شكل قلب، ما أثار دهشة الأطباء والعاملين في المستشفى.لم تستطع القابلات تصديق ما شاهدنه، عندما وُلدت جورجيا ويلش بوحمة على شكل قلب تموضعت على الجانب الأيسر من بطنها، بموازاة سُرَّتها. وأصبحت هذه الوحمة حديث القابلات والزائرين وموظفي المستشفى منذ ولادتها.وُلدت جورجيا في 22 فبراير من العام الماضي، قبل ثلاثة أيام من موعدها بعملية جراحية قيصرية. وعند ولادتها أخبر المسعفون أمها جين -البالغة من العمر 37 عاماً- وزوجها جو، أن هذه الوحمة من المحتمل أن تختفي مع تقدم العمر، ولكنها استمرت في النمو منذ ذلك الحين بشكل يتناسب مع نمو جسم الطفلة.