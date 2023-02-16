كشفت دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بموريتانيا، أن 55% من الرجال يرون أن نحافة المرأة تُعد عيباً ونقصاً، و60% من النساء أكدن قناعتهن بفوائد السمنة؛ كونها تزيد المرأة جمالاً وترفع حظوظها في الحصول على الزواج المناسب، إذ يعد الوزن الزائد مقياساً أساسيا لجمال النساء في موريتانيا، وبقدر ما تكون المرأة سمينة يكون حظّها في الحياة أفضل وأوفر، رغم التحذيرات الصحيّة المتكرّرة من الإفراط في السمنة ورغم تغيّر معايير الجمال على مستوى العالم.وكشف جمال عمر (صحفي موريتاني)؛ وفقاً لـ«العربية.نت»، أن السمنة في موريتانيا تعتبر مظهراً من مظاهر الجمال وتدلّ على المكانة الاجتماعية، لافتاً إلى أن الرجل الموريتاني، والصحراوي عموماً، يحب الزواج بالمرأة الممتلئة والضخمة والعريضة.