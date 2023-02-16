باتت المطربة وكاتبة الأغاني الأمريكية، تايلور سويفت، الفنانة الأعلى أجراً في العالم، حيث كسبت 92 مليون دولار في عام 2022 بعد نجاح ألبومها العاشر «Midnights»؛ وفقاً لتقرير جديد من فوربس.«سويفت» البالغة من العمر 33 عاماً، هي أيضاً المرأة الوحيدة التي صعدت ضمن قائمة أفضل 10 فنانين من حيث الدخل في العالم؛ وفقاً لمجلة فوربس، حيث احتلت المرتبة التاسعة في القائمة بعد تايلر بيري، وبراد بيت، ورولينغ ستونز، وغير ذلك من الفنانين الكبار في هوليوود.وبعد إطلاق ألبوم «Midnights» في أكتوبر 2022، أصبحت المغنية الفائزة بـ12 جائزة «غرامي» أول فنان في التاريخ تفوز أغنياته لألبوم واحد بالمراكز العشرة الأولى على «Billboard Hot 100».ومن المتوقع أن يكون 2023، عاماً أكبر بالنسبة لـ«سويفت»، التي ستبدأ «جولة إيراس» والبالغة مدتها 52 ليلة في مارس، والتي تأتي مع دفع تعويضات محتملة من 9 أرقام؛ وفقاً لما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».وفيما حاول نحو 14 مليون معجب شراء تذاكر «جولة إيراس» في نوفمبر، أدى ذلك إلى تعطل خدمة «Ticketmaster» ودفع إلى عقد جلسة استماع في الكونغرس بشأن صناعة التذاكر.