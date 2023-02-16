اعتاد الرسام السعودي أحمد زهير، الخروج عن نسق المألوف والتحليق خارج سرب التقليدية، وتمكن من فرض نفسه على الساحة بصفته فناناً متفاعلاً مع مناسبات الوطن وأحداثه، واختار أخيراً أن تكون بصمته هذا العام نقشاً على صدر التاريخ، وهو يحتفي مع السعوديين بذكرى التأسيس عبر منحوتة جميلة لولي العهد وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، أراد من خلالها أن يرسخ امتنانه على حجر فريد يشبه خريطة المملكة، بعدما قادته قدماه إليه يتجول في جبال مكة المكرمة وتحديداً في جبل عرفة الشهير. وقرر أن يرسم وجه الأمير على تلك الصخرة. يقول إن هذا الحجر من النوع البازلتي الصعب تطويعه، لكنه لم يجد طريقة لنحت تلك الصورة إلا باستخدام الدريل الكهربائي. ويضيف لـ«عكاظ» بقوله: «دائما ما أفكر كيف أستطيع أن أجسد هذه الشخصية العظيمة بعمل فني يبقى للتاريخ، ومهما فكرنا -نحن الفنانين- بولي العهد فلن نوفيه حقه، وعلينا أن نفخر به ونفاخر كل الأمم بما فعل من نهضة في السعودية وبالمنطقة كاملة، إنه فخر وملهم لجميع التشكيليين».