طرحت دراسة أمريكية جديدة، تساؤلات حول سبب زيادة معدل الإصابة بسرطان البنكرياس في الولايات المتحدة بين النساء، خصوصاً الأصغر سناً، مقارنة بالرجال.واستناداً إلى برنامج التسجيل الوطني لحالات السرطان في الولايات المتحدة، تبين أن الإصابة بسرطان البنكرياس زادت بين النساء والرجال على حد سواء، ولكن ارتفعت المعدلات بين النساء دون سن 55 بنسبة 2.4% عن المعدلات بين الرجال في نفس العمر.وأجريت الدراسة في معهد سيدار - سيناي للسرطان، وبحسب موقع «مديكال إكسبريس» يسبب سرطان البنكرياس أعلى معدل وفاة مقارنة بالأورام الأخرى.وقالت نتائج الدراسة: «تظهر البيانات زيادة طفيفة في الإصابة بسرطان البنكرياس، وقد يعيد ذلك التركيز على الحاجة إلى الإقلاع عن التدخين، وتقليل الكحول، وتناول طعام صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وضبط الوزن، لتقليل خطر الإصابة».