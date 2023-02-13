بعد اعتزال العمل السينمائي، وغياب عن الشاشات 8 سنوات، تفرّغاً لحياته الشخصية، تمكّن النجم الأمريكي جيمي فوكس (55 عاماً)، من إقناع زميلته كاميرون دياز بالعودة إلى عالم هوليوود، في فيلم بعنوان «Back in Action»، يجمع بين الكوميديا والأكشن.الفيلم الجديد مرَّ - وفق مجلة بيبول الأمريكية - برحلة من الصعاب، كادت أنْ تُلغي إنتاجه وتفشل في إعادة دياز (50 عاماً) إلى السينما بعد الاعتزال، لكن أخيراً، وبعد طول انتظار، أعلنت نتفليكس عبر مواقعها بالعربي والإنجليزي، انطلاق رحلة تصوير الفيلم، في أحد استوديوهاتها في لندن.