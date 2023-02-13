يعد فقدان الذاكرة أحد أشهر الأعراض المعروفة للخرف، ورغم عدم وجود علاج حالياً للخرف، إلا أن التشخيص المبكر قد يساعدك في الحصول على العلاج المناسب لإبطاء تطور الأعراض.ولحسن الحظ، هناك 5 علامات «تحذيرية شائعة» لحالة سرقة العقل هذه، والتي يمكن أن تساعد في «ضمان التشخيص المبكر»، وفقاً لجمعية ألزهايمر الخيرية في المملكة المتحدة. وفقاً لروسيا اليوم.صعوبة أداء المهام المألوفةمشاكل اللغةفقدان القدرة على تحديد الزمان والمكانالتردد في اتخاذ القراركثرة التفكير