يخطط تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري لإطلاق ميزة جديدة تستهدف المستخدمين، الذين لا يحبذون فكرة الرسائل الصوتية. وتقول فئة كبيرة من المستخدمين، إنها تنزعج من سماع محتوى صوتي لمدة طويلة، خصوصاً حين يتعلق الأمر برسالة مهمة وذات معلومات قيمة. وكشف موقع «WABetaInfo»، أن آخر إصدار تجريبي من «واتساب» لهواتف آيفون، يتضمن خاصية تسمح للمستخدمين بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب. وسيصبح بإمكان المستخدمين قراءة محتوى الرسالة الصوتية على شكل نص عادي.وبشأن الخصوصية، ذكر الموقع، أن الخاصية ستعمل على معالجة النصوص على الجهاز فقط ولن يتم تحميلها على خوادم «واتساب»، وهي ميزة مطمئنة لمحبي الخصوصية. إلا أن هذه الخاصية ستواجه بعض العقبات، وفق خبراء، إذ لن تتمكن الميزة من توفير نص مكتوب، حين تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، في حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة في قاعدة بياناتها.