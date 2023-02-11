نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن شرطة نورفولك قولها أمس (الجمعة) إنه وقع تفجير «غير مخطط» لقنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، دون حدوث إصابات.وفي التفاصيل، انفجرت القنبلة بشكل غير مقصود بعد اكتشافها عند معبر نهر في منطقة «جريت يارموث» في بلدة في مقاطعة نورفولك يوم الثلاثاء الماضي، حسبما قالت الشرطة البريطانية، حيث كان المتخصصون في الجيش يفككون القنبلة باستخدام تقنية تسبب حرقا بطيئا للمواد المتفجرة وتحرق تلك المادة.وأضافت الشرطة البريطانية أن خطر انفجار القنبلة بشكل غير مقصود، أمر وارد.