أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أمرا لوزارة الدفاع (بنتاغون) بإسقاط«جسم» طائر على ارتفاع عال انتهك المجال الجوي الأمريكي فوق المياه الإقليمية بالقرب من ولاية آلاسكا.

ونقل موقع «أكسيوس» عن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله (الجمعة) في مؤتمر صحافي إن طائرة مقاتلة تابعة للقيادة الأمريكية الشمالية أسقطت الجسم، الذي وصف بأنه «في حجم سيارة صغيرة» نظرا لأنه «يشكل تهديدا لأمان الطيران المدني».

وقال كيربي إن الجسم كان يطير على ارتفاع 40 ألف قدم، مشيراً إلى أنه تم إسقاطه في مكان قريب جدا قبالة الجزء الشمالي الشرقي من آلاسكا بالقرب من الحدود الكندية مع «آلاسكا» على المياه المتجمدة للمحيط القطبي.

وأضاف كيربي: «سوف يتم اتخاذ إجراءات انتشال الجسم، ونأمل أن تكلل الجهود بالنجاح، وعندئذ سوف نعرف المزيد عن هذا الجسم».