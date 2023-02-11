صادرت الشرطة النيوزيلندية نحو 3.5 طن متري من الكوكايين الطافي في المحيط الهادئ بقيمة تقارب نصف مليار دولار أمريكي في ما وصفه المسؤولون بأنه أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخ نيوزيلندا.

وتم العثور على 81 حزمة من المخدرات الطافية التي تم ربطها عن عمد بسلسلة من الشباك والعوامات على بعد 6 أيام من الإبحار من نيوزيلندا وهي تطفو في نقطة تعتقد الشرطة أنها نقطة عبور حيث كان من المفترض أن تلتقطها عصابة تهريب وتنقلها إلى أستراليا.

ونقل موقع «فايس اس» عن الشرطة قولها إن المخبأ، الذي يحمل شعار باتمان وشعار البرسيم الأسود المكون من 4 أوراق، يمثل معدل كمية استهلاك الكوكايين لمدة عام في أستراليا و3 عقود لنيوزيلندا. وقالت الشرطة إن عصابة مخدرات مرتبطة بأمريكا الجنوبية كانت تحت المراقبة خلال مهمة أطلق عليها اسم عملية هيدروس منذ ديسمبر 2022، ما أدى في النهاية إلى الاستيلاء على الكنز العائم، الذي يبدو أن المهربين كانوا يعتزمون التقاطه بواسطة سفينة عابرة لتجنب الجمارك.

وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر في بيان «لا شك في أن هذا الاكتشاف يمثل ضربة مالية كبيرة، مباشرة من المنتجين في أمريكا الجنوبية وحتى موزعي هذا المنتج». وتعتبر هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات غير المشروعة من قبل السلطات في هذا البلد. وقال مسؤولو الشرطة للصحفيين إن مخبأ المخدرات العائم كان سيتعقبه المهربون عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وصُدم المسؤولون من الحجم الضخم للشحنة، حيث إن كلا من نيوزيلندا وأستراليا من الأسواق الصعبة للغاية بالنسبة للمهربين لدخولها بسبب مسافات النقل المعنية.

وتمتلك أستراليا ونيوزيلندا أعلى أسعار الكوكايين في العالم.