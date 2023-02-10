تمكنت فرق البحث في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا من إنقاذ شاب بعد مضي 96 ساعة على حدوث الزلزال، الأمر الذي وصفته وسائل الإعلام بالمعجزة.

وأسفرت جهود البحث فجر الجمعة عن إنقاذ ألبير ساتشما (26 عاما) من تحت أنقاض مبنى منهار في قضاء دولقدير أوغلو.

وقام فريق البحث والإنقاذ في ساكاريا (SAKE) وفرق الإطفاء في بلدية ساكاريا بأعمال البحث والإنقاذ في مبنى مكون من 6 طوابق يقع في منطقة بينارباشي في منطقة دولقدير أوغلو.

وتم نقل الشاب الذي بقي تحت الإنقاض 96 ساعة متمسكا بالحياة إلى المستشفى.

ولا تزال فرق البحث تواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا فجر الاثنين.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سورية بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.