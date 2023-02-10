تسبب انفجار أنبوبة غاز بمنطقة أبو الريش التابعة لمدينة دمنهور المصرية في وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين، إثر انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق شمال العاصمة (القاهرة).

وحضرت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادثة. وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم انتشال جثة طفل يدعى يوسف أحمد بيومي (10 سنوات) وطه أشرف المهدي (22 سنة)، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي. وتبين أن الجزء المنهار من العقار سقط على مجموعة خيام للصيادين، كانوا يبيتون فيها بالمنطقة.

وانتقلت الجهات المسؤولة بالمحافظة لموقع العقار المنهار للإشراف على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا، مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادثة (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة. وقررت الجهات المسؤولة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وإخلاء عدد منها احترازيا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادثة فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، كما تم توفير أماكن إيواء للمتضررين، وفرض كردون أمني حول العقار وفصل المرافق كافة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع الانهيار، فيما يتابع وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار تداعيات الحادثة مع الجهات المسؤولة، وأمر بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.