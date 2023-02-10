أفادت مجلة «Elle» بأن عيون ملاك الثلج (Snow Angel Eyes) يمثل أحدث صيحات المكياج هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة شتوية متفردة، على غرار النجمات العالميات مثل المطربة البريطانية دوا ليبا، وعارضة الأزياء جيجي حديد.وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الاتجاه يقوم على أساس ظلال جفون بيضاء مطفأة يتم وضعها على الجفن بأكمله وصولاً إلى الحاجب، مشيرة إلى أن ظلال الجفون البيضاء المطفأة تبرز جمال العيون الخضراء والزرقاء والبنية، على حد سواء.وأكدت المجلة بحسب 24ae أهمية وضع طبقة من البرايمر قبل وضع ظلال الجفون البيضاء، كي لا تترسب الظلال في طيّة الجفن، ومن ثم يدوم التأثير طويلاً.وأشارت المجلة إلى إمكانية تأكيد هذا التأثير الفريد، من خلال تطبيق كحل أبيض على خط الماء.