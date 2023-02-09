منحت منصة تويتر مع آخر تحديث لـ Twitter Blue للمشتركين القدرة على نشر تغريدات يصل عدد حروفها إلى 4000 حرف. في السابق، كان الحد الأقصى لعدد الأحرف المسموح به للتغريدات 280. تنطبق هذه الميزة أيضًا على اقتباس التغريدات والردود، ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة وسائط إلى منشوراتهم الأطول.

بينما يمكن لمشتركي Blue فقط الاستفادة من هذه الميزة الجديدة، لا يزال بإمكان جميع المستخدمين قراءة هذه التغريدات الطويلة. في المخطط الزمني، سيكون أول 280 حرفا فقط مرئيا، ولكن يمكن للمستخدمين النقر بسهولة على «إظهار المزيد» للوصول إلى التغريدة بالكامل.

قد يشجع هذا التغيير المزيد من المستخدمين على اختيار اشتراك Twitter Blue، وقد يثبط أيضًا استخدام سلاسل الرسائل لمحتوى أطول. ومع ذلك، فهذه مجرد توقعات، لأن جدار الحماية الذي يوجد خلفه Twitter Blue شديد الانحدار.

وتمنح منصة تويتر أيضًا المشتركين في Blue استراحة من الإعلانات الزائدة، مع خطط لتقليل عدد الإعلانات بنسبة 50% تقريبًا. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية الرئيس التنفيذي Elon Musk لخطة اشتراك خالية من الإعلانات ومكلفة، إضافة إلى ذلك، قدمت خدمة Twitter Blue القدرة على نشر مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة، تلبي احتياجات المدونين ومنشئي محتوى الفيديو، ويمكن شراء Twitter Blue حاليا في 15 سوقا.