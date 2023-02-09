كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أن وقوع الزلازل بصفة عامة لا يغير لون مياه البحار، بل يؤدي إلى تسونامي، مؤكداً أن تغير لون البحر المتوسط إلى اللون الأسود خلال تلك الأيام، سواء في محافظات الإسكندرية أو مرسى مطروح أو غيرها من دول العالم بسبب زلزال تركيا كلام غير صحيح وينافي الحقيقة.

وأضاف شراقي لـ«عكاظ» أن هناك أسبابا أخرى لتغير لون البحر، من بينها موجة «نوة البحر» التي تواجهها الإسكندرية حالياً وأدت إلى ارتفاع موج البحر إلى أرقام كبيرة، وهو ما يؤدي إلى عكارة شديدة، وتغير لون البحر من الأزرق المألوف، فضلاً عن التلوث الزيتي نتيجة تعطل السفن، ووقوف المراكب لسوء الأحوال الجوية.

وفي واقعة غريبة من نوعها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو خاصة ببحر الإسكندرية، وظهرت فيه المياه باللون الأسود، وهو ما أثار حالة من الرعب بين المواطنين فى محافظة الإسكندرية، وتساءل البعض حول أسباب تغير لون البحر إلى الأسود، وربط البعض ذلك بما حدث نتيجة زلزال تركيا المدمر فجر الاثنين الماضي.

وقال بعض النشطاء: «ما زال بحر إسكندرية لونه أسود يا ترى غضب من ربنا ولا حزناً على زلزال تركيا وسوريا».

يذكر أن أعمال ترميم تشققات منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وهي التشققات التي ربطها البعض بسبب الزلازل، إلا أن جهات مصرية مسؤولة نفت ذلك، وأكدت أن ما حدث بسبب ارتفاع الأمواج وخروجها إلى الكورنيش، حيث تقوم وزارة الري بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وشركة المقاولون العرب بترميم المنطقة وضع صبة خرسانية لتدعيم منطقة كورنيش النيل.