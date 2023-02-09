رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى جهة قضائية) اليوم (الخميس) الطعن المقدم من المتهم محمد عادل على حكم إعدامه في قضية إنهاء حياة نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ«طالبة المنصورة» أمام سور الجامعة فى يونيو من العام الماضي، وهى القضية التي أثارت الرأي العام في مصر لبشاعتها، لكون المتهم أجهز على المجني عليها «نحراً» بمطواة أخفاها بين طيات ملابسه.

وتغيب المتهم محمد عن جلسة نظر الطعن المقدم منه على حكم إعدامه، بعد أن تتبع خطواتها واستل سلاحه الأبيض من الجراب وانهال عليها ضربا، وسط صراخ وفزع داخل أسوار الجامعة، كما شهدت جلسة اليوم تغيب أسرة المجني عليها نيرة أشرف.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية. وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: «والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة».

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم هدد المجني عليها بعبارات أخرى لرفضها الزواج منه مثل: «وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي».

وأوصت نيابة النقض في جلسة اليوم بتنفيذ حكم إعدام المتهم، ورفض الطعن المقدم منه، لجرم بشاعة الجريمة.