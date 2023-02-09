طالب قسم شرطة موسكو في ولاية أيداهو الأمريكية، سكان المدينة بإضحاك ضباطه إلى الحد الذي قد يتسبب بإصابتهم بنوبة قلبية من شدة الضحك، إذ يقتضي التقليد أن يقوم أهالي المدينة بإرسال بطاقات ملونة على شكل قلوب ويكتبون فيها ملاحظاتهم على أداء رجال الشرطة بشكل ساخر، وكذلك رسومات مضحكة.

وأوضح قسم الشرطة أنه سيتلقى تلك البطاقات طوال شهر فبراير، مشيراً إلى أنه تلقى بالفعل عدداً منها وعمل على تعليقها بكافة أرجاء قسم الشرطة، وأن الضباط يقرأون تلك البطاقات ويضحكون كثيراً، لدرجة جعلت القسم يصف هذا التقليد بأنه «نوبة قلبية» من كثرة الضحك، نقلاً عن (سكاي نيوز).

كذلك طالب قسم الشرطة بتسخير هذا التقليد لتقديم الدعم لرجال الشرطة المتفانين في عملهم، وأن يتم هذا الأمر في فبراير من كل عام، وأنه ستتم عرض البطاقات في احتفال مع سكان المدينة نهاية الشهر.