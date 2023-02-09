انتشلت خدمات الطوارئ امرأة، بعد أن حوصرت تحت أنقاض مبنى انهار قبل 52 ساعة، بسبب الزلزال المدمر بجنوب شرق تركيا.

وأظهرت صور بثتها قناة «إن.تي.في» التلفزيونية، أمس (الأربعاء)، رجال الإنقاذ بمحافظة «كهرمان مرعش»، بالقرب من الحدود مع سورية، وهم يحملون المرأة على نقالة إلى سيارة إسعاف.

وتردد أنه تم إنقاذ المرأة (58 عاماً)، من فندق منهار.

وكانت المحافظة قد تضررت بشدة بسبب الزلازل، بلغت شدة أقوى واحد منها 7.7 درجة، ووقع في الساعة 1:17 بتوقيت غرينتش، أمس الأول.

ووقع زلزال قوي آخر، كانت شدته أقل بشكل طفيف، حيث بلغت 7.5 درجة، ظهر اليوم نفسه.