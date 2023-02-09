أشارت العديد من الدراسات العلمية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية باستمرار، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة؛ مثل السكر، السمنة، وتسوس الأسنان، خصوصاً بعد تناول أكلات معينة، وكشفت استشاري التغذية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة الدكتورة نهلة عبدالوهاب بحسب البيان، أنه من الضروري أن يدرك الأشخاص مدى خطورة الجمع بين المشروبات الغازية وبعض الوجبات في وقت واحد، وأبرز الأطعمة التي لا ينصح بتناول المشروبات الغازية بعدها:الأطعمة الحارةالبيتزاالبرجرالوجبات الدسمةالقهوة