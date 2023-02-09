يبدو أن النجمة الأمريكية باميلا أندرسون، تسعى للعودة بقوة إلى الأضواء، فبعد طرح مذكرات وفيلم وثائقي مقتبس عن هذه المذكرات، فجرت الأسبوع الماضي تصريحات مثيرة للجدل عن وحدتها، وأعلنت عودتها إلى الشاشة عبر تقديم برنامج طهي.باميلا أشارت في بيانها، إلى أنّها ستطل على الجمهور قريباً، عبر برنامج تلفزيوني تُظهر من خلاله عشقها للطهي النباتي، بعنوان «باميلا تطبخ بحب»، حيث ستتعاون مع أشهر الطهاة والمشاهير في تقديم وجبات وقوائم طعام نباتية، وإعداد وجبات صحية للعائلة والأصدقاء وذلك في منزلها بكندا.