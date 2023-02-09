أكد فريق من العلماء في دراسة حديثة، أن دواءً مصنوعاً من بذور الكرفس يعزز فرص التعافي من السكتة الدماغية.وأثبتت التجارب أنه كان لدى المرضى؛ الذين أعطوا دواء بذور الكرفس، أعراضٌ عصبيةٌ أقل حدة ومهارات عقلية أفضل من أقرانهم الذين تلقوا العلاج الوهمي.وقال المؤلف المشارك من مركز الصين الوطني للبحوث السريرية للأمراض العصبية في بكين الدكتور Baixue Jia: «هذه هي التجربة الأولى لإظهار فائدة استخدام دواء يحمي الدماغ من التلف الناجم عن نقص الأكسجين في أنسجة المخ»، موضحاً أنه «تم إعطاء الدواء للمرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية الحادة الذين كانوا يتلقون العلاج أيضاً لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ».وأضاف الباحث: «المرضى الذين تلقوا (بوتيل فثاليد) كانت لديهم أعراض عصبية أقل حدة وحالة معيشية أفضل في 90 يوماً بعد السكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين تلقوا الدواء الوهمي، وإذا تم تأكيد النتائج في تجارب أخرى فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الخيارات لعلاج السكتات الدماغية التي تسببها الجلطات».وبحسب «ارم نيوز»؛ يعد (بوتيل فثاليد) أحد المكونات الكيميائية في الكرفس وهو المسؤول عن رائحته وطعمه، وسبق أن ثبت أنه يحمي الدماغ ويحافظ عليه من أضرار السكتة الدماغية في تجارب أجريت على الفئران.وفي الصين، تم ترخيص butylphthalide للاستخدام في علاج السكتات الدماغية الإقفارية الناجمة عن انسداد الأوعية الدموية. ويتم إعطاؤه عن طريق الحقن أو حبوب منع الحمل، لكن لم تتم الموافقة عليه حاليّاً في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.