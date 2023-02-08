آلاف الضحايا والإصابات أوقعها زلزال مدمر بقوة 7,9 درجة بمقياس ريختر، في المنطقة الحدودية بين تركيا وسورية، ودمر آلاف المنازل وشرد الكثير من العائلات، لكن فئة تمكنت من النجاة بعد مشيئة الله، باتباعها بعض الإرشادات التي ينبغي عليك اتباعها إذا وقع زلزال وأنت في المنزل أو الشارع أو السيارة، بحسب توصيات خبراء في الأمن والسلامة.انخفض أرضاً، وحاول الاحتماء بساتر، كأن تنزل تحت منضدة، وتنتظر حتى تتوقف الهزة، أما إذا لم توجد منضدة أو مكتب بالقرب منك، فغطِّ وجهك ورأسك بذراعيك واربض في إحدى زوايا المنزل، وابتعد عن الزجاج والنوافذ والجدران، وأي شيء قد يسقط مثل أدوات الإضاءة والأثاث، ابق في الداخل حتى تتوقف الهزة الأرضية، لا تخرج فمعظم الإصابات تحدث عندما يحاول الناس الانتقال.إذا كنت في السريرابق في مكانك واحمِ رأسك بوسادة، لكن إذا كان فوقك مصباح إضاءة ثقيل فانتقل إلى أقرب مكان آمن، ولا تقف عند المداخل إلا إذا كنت متأكداً من أنها قوية وتستطيع التحمل.توقف بأسرع ما تسمح به معايير السلامة، وابق في السيارة. وتجنب التوقف بالقرب من أو أسفل المباني والأشجار والجسور وأسلاك الكهرباء، سر بالسيارة بهدوء بعد توقف الزلزال، وتجنب الطرق أو الجسور أو المنحدرات التي قد تكون قد تضررت جراء الزلزال.لا تشعل عود ثقاب أو ولاعة، ولا تتجول أو تركل الغبار، غط فمك بمنديل أو قطعة ملابس، ثم اطرق على أنبوب أو حائط حتى يستطيع رجال الإنقاذ تحديد مكانك، أو استخدم صفارة إذا كانت متاحة لك. قم بالصياح كحل أخير، علماً بأن ذلك قد يؤدي إلى استنشاق كميات خطيرة من الغبار. إذا كنت في الخارجلا تستخدم المصاعد وابق هناك، تحرك بعيداً عن المباني وأعمدة الإضاءة، والأسلاك الكهربائية.ابق في الخارج حتى تتوقف الهزة، واعلم أن أحد أخطر الأماكن هو قرب مخارج المباني مباشرة، وعند الجدران الخارجية.