كشفت الأبحاث أن أقل من نصف الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، يمكنهم التعرف بشكل صحيح على أيٍّ من العلامات التحذيرية الرئيسية للسرطان لدى الشباب، لذا لا بد من التعرف على هذه العلامات لاكتشاف المرض في بدايته، وعلاجه في الوقت المناسب.في ما يلي أهم المؤشرات التي قد تدل على الإصابة بالسرطان لدى الشباب، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية بحسب AE24:تغيرات في الثديالشاماتتغير الوزنالتعب المتكررالألم المحدد المستمر