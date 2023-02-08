أثارت تقارير عن خطة لدى شركة آبل الأمريكية، بشأن رغبتها في التمييز بشكل أكبر بين طرازي Pro و Pro Max من هواتف آيفون، تكهنات حول علامة تجارية جديدة رفيعة المستوى، قد تظهر قريباً.وكشف محلل البيانات الشهير في وكالة (بلومبيرغ، مارك غورمان، «أن شركة آبل، مصنعة هواتف آيفون، تعمل على خطة لإنتاج طراز جديد أكثر تطوراً من هواتف آيفون تحت العلامة التجارية (ألترا)».وكان غورمان أشار في تصريح سابق له، في سبتمبر 2022، إلى أن هناك إمكانية لظهور جهاز iPhone 15 Ultra ليحل محل iPhone 15 Pro Max هذا العام.وخلافًا لذلك، أفاد غورمان، في أحدث إفادة له بأن آبل قد تطلق بدلًا من ذلك هاتف (آيفون ألترا) كطراز جديد أعلى ثمناً، العام القادم، على أقرب تقدير.وليس من الواضح كيف سيكون هذا النموذج المتميز مختلفاً، ولكن من المحتمل أن يقدم المزيد من التحسينات على الكاميرا، مع شريحة أسرع وربما شاشة أكبر.