أفادت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية، بأن المريمية تعد من النباتات الطبية متعددة الفوائد؛ وتحتوي أوراق المريمية على زيوت عطرية ومواد مضادة للبكتيريا، علاوة على أنها تشتمل على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تساعد في حالات عسر الهضم الخفيفة وحرقة المعدة والانتفاخات وتخفيف الأعراض المرضية المختلفة مثل تقرحات الفم والحلق والتهابات الجلد.
علاج حرقة المعدة والانتفاخات
تسكين بعض الآلام والغثيان
تخفيف السعال والتهابات الحلق
ضبط مستويات الدهون والكوليسترول
تخفيف مشاكل الدورة الشهرية
علاج حرقة المعدة والانتفاخات
تسكين بعض الآلام والغثيان
تخفيف السعال والتهابات الحلق
ضبط مستويات الدهون والكوليسترول
تخفيف مشاكل الدورة الشهرية