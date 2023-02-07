أفادت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية، بأن المريمية تعد من النباتات الطبية متعددة الفوائد؛ وتحتوي أوراق المريمية على زيوت عطرية ومواد مضادة للبكتيريا، علاوة على أنها تشتمل على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تساعد في حالات عسر الهضم الخفيفة وحرقة المعدة والانتفاخات وتخفيف الأعراض المرضية المختلفة مثل تقرحات الفم والحلق والتهابات الجلد.علاج حرقة المعدة والانتفاخاتتسكين بعض الآلام والغثيانتخفيف السعال والتهابات الحلقضبط مستويات الدهون والكوليسترولتخفيف مشاكل الدورة الشهرية