نجح باحثون في ابتكار علاج جديد للسرطان بواسطة جهاز رغوة اللاتيه، وحضَّر الباحثون في جامعة أيوا الأمريكية مواد من شأنها تحسين فعالية العلاج الكيميائي والإشعاعي في علاج السرطان، تُعرف بـ«مواد احتجاز الغاز»، مستخدمين الجهاز نفسه الذي يستخدمه صانع القهوة في صنع الرغوة على الشوكولاتة الساخنة ومشروبات القهوة المجمدة، بحسب موقع «الشرق الأوسط» عن دورية «أدفانسيد ساينس».وأوضح أستاذ مساعد الهندسة الطبية الحيوية بجامعة أيوا الباحث الرئيس بالدراسة جيمس بيرن، أن «ميزة هذه الطريقة هي القدرة على زرع أو حقن مواد احتجاز الغاز مباشرة في الورم، ويمكن حقن الرغوات، على وجه الخصوص، في مناطق الورم التي يصعب علاجها أو إزالتها عن طريق الجراحة، وهذا النهج يتوافق مع التوجه العالمي، الذي ازدهر خلال العقد الماضي، نحو تقديم علاجات السرطان داخل الورم؛ لتحقيق تركيزات عالية من الأدوية داخل الورم مع آثار جانبية منخفضة».