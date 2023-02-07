فرضت السلطات الأمريكية غرامة 10 آلاف دولار على دار للمسنين، لتقصيرها في رعاية أحد نزلائها، بعدما أعلنت عن طريق الخطأ وفاة سيدة ونقلت جثتها بحقيبة دفن الموتى، ليتبين بعد ساعات أنها على قيد الحياة.وذكرت مجلة «بيبول» الأمريكية، أن نتائج التحقيق بينت أن العاملين في دار «غلين أوكس» لرعاية مرضى ألزهايمر المسنين، كانوا قد أعلنوا وفاة نزيلة تبلغ من العمر 66 عاماً، ووضعوها في حقيبة مقفلة، وأرسلوها إلى مركز خدمات تجهيز الموتى في البلدة.وبينما فك العاملون في المركز أربطة الحقيبة، لاحظوا أن المرأة تتنفس بصعوبة، وعلى الفور اتصلوا بخدمات الطوارئ، فأكد فريق المسعفين أن السيدة ما زالت على قيد الحياة، ومصابة بالخرف.