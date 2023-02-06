أعلنت السلطات المصرية، مساء اليوم (الإثنين)، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في 4 موانئ، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتدني مستوى الرؤية الأفقية؛ بهدف الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ، وهي موانئ (البرلس بكفر الشيخ، والعريش بشمال سيناء، والسخنة بالسويس، والبوغاز بالإسكندرية)؛ نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

وصدرت تعليمات بوقف حركة الصيد نهائياً، نتيجة ارتفاع الأمواج وهبوب الرياح، وهطول أمطار ما بين متوسطة لغزيرة على بعض المحافظات المصرية بالوجه البحري، وتم التوجيه لمواجهة الطقس السيئ ورفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أولاً بأول، في المناطق التي تواجه الأمطار.

وفي سياق متصل، تواجه المحافظات المصرية طقساً بارداً جداً، وهو ما دفع وزير التنمية المحلية المصري اللواء هشام آمنة برفع حالة الطوارئ بالمحافظات، وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة، على أن تكون مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة في المحافظات التي تتعرض لسقوط أمطار، وأمر بتذليل أي معوقات تحول دون شفط تجمعات المياه.

وأشار الوزير المصري إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تلقت تقريراً بتوقف الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والانتهاء من رفع تجمعات المياه، نتيجة للظروف المناخية وارتفاع منسوب مياه الأمواج وخروج مياه البحر بالمحافظة، وهو ما أدى إلى تآكل الرمال وزيادة عملية النحر، وهبوط جزء من سور الكورنيش أدى إلى كسر في الرصيف بطول 20 متراً.