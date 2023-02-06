أثارت تغريدة للخبير الهولندي الباحث في شؤون الزلازل فرانك هوغيربيتس الجدل على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بشأن توقعه قبل 3 أيام بزلزال تركيا الذي وقع صباح اليوم (الاثنين).

المثير أكثر للدهشة أن هوغيربيتس حدد في 3 فبراير الجاري أن الزلزال سيحدث بقوة 7.5 درجة مئوية في منطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسورية ولبنان).

وبفارق 0.4 درجة ضرب فعلا زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين)، وشعر به سكان سورية ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسورية، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وأعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.