أصبحت مديرة مدرسة مطلوبة على مستوى العالم، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها، قبل أيام، من جانب الشرطة الدولية «إنتربول»، التي تسهل التعاون بين أجهزة الشرطة في 194 دولة حول العالم، وفق شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.ويُعتقد أن بو يوان ني (57 عاماً) فرّت من سنغافورة بعد أن أدارت غشاً أثناء امتحان سنوي وطني في الدولة الآسيوية.ويدور الحديث عن امتحان نهاية العام (GCE O) في المدارس الثانوية.ولم تسلم مديرة المدرسة نفسها إلى الشرطة بعدما قضت محكمة بسجنها 4 سنوات، إثر إدانتها بقيادة الغش.وورد أن بو و3 من المعلمين في مدرستها قدموا لطلبة إجابات الامتحانات باستخدام كاميرات تثبت في الملابس وسماعات الأذن وأجهزة بلوتوث كانت مع الطلبة.