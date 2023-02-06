أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن المكسرات تحتوي على عدد من العناصر الغذائية المفيدة، وتناول كميات محددة منها كجزء من النظام الغذائي الصحي مفيد لصحة الإنسان، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون تناولها مصدراً للملوثات الغذائية. وبيّنت أن المكسرات تساعد في الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي، وتعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، ونسبة جيدة من الزيوت غير المشبعة، كما تسهم في تعزيز الجهاز المناعي وصحة وسلامة الجلد بسبب احتوائها على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين (هـ)، لكنها قدمت خمس نصائح، وهي:-رمي التي تظهر عليها الإصابات الحشريةعدم الشراء في حال سوء التخزينالشراء بكميات مناسبة قدر الحاجةحفظ المكسرات في أغلفة بلاستيكية جافةالتخزين في درجات حرارة منخفضة أو مجمدة