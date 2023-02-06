يستعد النجم العالمي سيلفستر ستالون، أن يتحول إلى «نجم تلفزيون الواقع»، من خلال تقديمه مع عائلته سلسلة تلفزيونية من 8 حلقات من المرتقب أن تُعرض خلال الربيع القادم.ونشرت شبكة «باراماونت+» عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإعلان الترويجي الأول للسلسلة التي تضم النجم العالمي مع أسرته المؤلّفة من زوجته جنيفر فلافين وبناتهما الثلاث صوفيا (25 عاماً)، سيستين (24 عاماً) وسكارليت (21 عاماً).وظهر بطل سلسلة أفلام «روكي» في إعلان المسلسل وهو يتسلّق جبلاً ثلجياً عملاقاً يشبه وجهه، مكافحاً لا يُريد السقوط والجبل يُعانده يُريد أنْ يعطس، وسط ترقب العديد من الشخصيات الكرتونية كـ«دور المحقّقة» أو شخصيات الأفلام العالمية كـ«ستار وورز»، إضافة إلى بناته وزوجته، ليعطس الجبل ويرمي بـ«سلاي» من على أنف الجبل، فتقول بناته: «إنّه بخير، مُعتاد على هذا الأمر الطبيعي». المسلسل الذي تنتجه MTV Entertainment Studios، سيُدخل الجمهور خلف الأبواب المغلقة لقصر عائلة ستالون، لإلقاء نظرة على حياة «رامبو» وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جينيفر، وبناته الثلاث، إذ ذكر البيان الرسمي لـ«باراماونت+» أنّه بعدما لعب أدوار أكثر الشخصيات الأسطورية في تاريخ السينما، يُقدّم النجم المرشّح 3 مرّات لجائزة الأوسكار «سيلفستر ستالون» أعظم دور في حياته «دور الأب». وكانت بنات «سلاي» (76 عاماً) قد ظهرن معه في عدد من أعماله، فسكارليت أدت دوراً في مسلسل «تولسا كينغ Tulsa King»، أما سيستين فظهرت في فيلم «منتصف الليل في سويتشغراس»، إلى جانب ميغان فوكس، في حين شاركت صوفيا في استضافة البودكاست غير رسمي مع سيستين، لكنها لم تقرر الطريق الذي ستسلكه إن كان فنياً او إعلامياً.