كشف عوض الرومي (شقيق المطربة اللبنانية ماجدة الرومي) تفاصيل حالتها الصحية، عقب خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة.وأوضح أن ماجدة أصبحت بحالة صحية أفضل، مشيراً إلى أنها عادت إلى منزلها.وقال، حسبما أفاد موقع «مصراوي»: «سنكمل تصوير الأغنية، واستكمال الأغاني بالاستديو».يُذكر أن ماجدة الرومي كانت قد أحيت في أكتوبر الماضي حفلاً ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، إذ شدت بباقة متنوعة من أجمل أغانيها.