تخوض الإعلامية نادية أحمد، تجربة جديدة في كتابة المسلسلات، وتواجه تحديّاً كبيراً في كسر النمطية السائدة عن الدراما الخليجية عموماً والمرأة خصوصاً، من خلال مسلسلها الجديد المقرر عرضه قريباً «الصفقة». وكشفت لـ«عكاظ» أن العمل سيأتي بقصة نوعية تتمحور حول سيدات في عالم مهني ذكوري، وجسدتهما في شخصيتي منيرة وفريدة لكل منها أبعاد معقدة وعيوب متعددة، ولكن في المجمل هما من الشخصيات المحبوبة، متفائلة بنجاح العمل لقيمة البذل الإنتاجي عليه، إذ تعد تكلفة إنتاجه عالية لضمان اختلافه عن غيره من المسلسلات المنتجة حالياً.استوحيت أحداث المسلسل من حياتي الشخصية، والأحداث التي ساهمت في تكوين شخصيتي..وحول ما يثار دائماً بشأن التصنع والمبالغة في المسلسلات الخليجية، بالتصوير في قصور فارهة بعيدة عن الواقعية في كثير من دول الخليج، قالت العمل سيتمحور حول نساء من الطبقة المتوسطة والطبقة الثرية، وأخذت بعين الاعتبار الطبقات الاجتماعية المختلفة، مؤكدة أن العمل تفوق ونجح في نقل صورة واقعية عن الطبقة المتوسطة تحديداً.يذكر أن نادية بدأت مسيرتها في الكتابة منذ المرحلة الثانوية، وكتبت وأنتجت وأخرجت 3 مسرحيات مستقلة في الكويت قبل أن تبلغ الثامنة عشرة، معتبرة نفسها روائية قصص؛ سواء كإعلامية أو صحفية أو كاتبة أو منتجة أو ناشطة.المسلسل من بطولة روان الصايغ، منى حسين، محمد المنصور، فيصل العميري، زهرة الخرجي وحسين المهدي. وعدد من نجوم الدراما الكويتية، وإخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي.