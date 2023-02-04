اكتشف الأخصائيون حالة إصابة ثانية في روسيا بمتحور XBB.1.5 (كراكن) من سلالة فايروس كورونا «اوميكرون».

أفاد بذلك متحدث باسم هيئة «روس بوتريب نادزور» (مصلحة حماية المستهلك) الروسية. وجاء في تقرير نشرته الهيئة الروسية: «اكتشف المختبر التابع للهيئة حالة ثانية من حالات الإصابة بمتغير XBB.1.5 (كراكن) من سلالة فايروس كورونا (أوميكرون)، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمراقبة تغير سلالات كوفيد – 19. وقد وصلت عينات مخصصة للمراقبة من جمهورية (تيفا) الروسية في جنوب سيبيريا".

وأوضح المتحدث أن الشخص المصاب بـ«كراكن» يحمل العدوى بشكل خفيف ودون عواقب إكلينيكية وخيمة. وأضاف أن من غير المحتمل أن ينتشر المتغير الفرعي لـ COVID-19 (كراكن) على نطاق واسع.

وجاء في التقرير: «يمتلك المتغير الفرعي XBB.1.5 عددا من الخصائص التي تسمح له بالتهرب بشكل أكثر فعالية من الحماية المناعية، لكن انتشاره كمتحور نشط يبدو أمرا غير مرجح».

يذكر أن هيئة «روس بوتريب نادزور» كانت قد أفادت باكتشاف أول حالة من حالات الإصابة بمتغير XBB.1.5 ( (كراكن) في يناير عام 2023 في مقاطعة بِنزا الروسية. وأعلنت الهيئة آنذاك أنها لا تخطط لفرض أية قيود.