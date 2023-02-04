توفي الممثل الكندي الشهير جورج روبرتسون، بطل سلسلة أفلام Police Academy، عن عمر يناهز 89 عاما.

وأفادت عائلة روبرتسون بأنه توفي في الـ29 من يناير الماضي، بمركز Sunnybrook الطبي، في العاصمة الكندية، دون تحديد سبب الوفاة.

ولد روبرتسون في مدينة برامبتون، أونتيريو في الـ20 من أبريل عام 1933، وبدأ حياته المهنية بالتمثيل أواخر الستينات، حيث شارك في العديد من العروض المسرحية، وعمل في مجال السينما لأكثر من 40 عاما، كما تم ترشيح عدد من الأفلام التي شارك فيها لجائزة الأوسكار 3 مرات.

اشتهر روبرتسون بدوره في فيلم Police Academy الكوميدي، الذي لعب فيه شخصية قائد الشرطة الصارم والعادل هنري هيرست.

ونظرا إلى نجاح الفيلم تم إدراج 7 أجزاء منه، شارك روبيرتسون في 6 منها، وتخلف عن الجزء الأخير الذي تم تصويره في موسكو عام 1994.