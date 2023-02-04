صدر للإعلامية غيداء موسى الغامدي مؤلفها الأول الذي حمل مسمى «أسرار النجاح»، في حوالى 25 صفحة تضمنت كيفية تحقيق النجاح في المسيرة العملية والاجتماعية.

ووجد الكتاب الذي يتم عرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أصداء من المهتمين بتحقيق النجاح، خاصة وأن الكتاب جاء بأسلوب سلس ومرن اعتمد على إيصال المعلومة بالطريقة السهلة.

وتقول المؤلفة غيداء الغامدي، إن الكتاب يتناول أسرار النجاح على الصعيد الشخصي والدراسي والمهني، ودور الناجحين في تطوير المجتمع، مشيرة إلى أن أكثر من يستحق الدعم هم الناجحون والموهوبون.

وأضافت: «من خلال مراجعة قصص الناجحين نجد أن الفارق بينهم وبين الآخرين يكمن في إدراكهم وتطبيقهم لبعض الخطوات الأساسية، فالنجاح في متناول الجميع لكن البعض ينقصهم التحفيز والمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق ذلك».