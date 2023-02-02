وصل عدد المستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ملياري مستخدم نشط يوميا، إلى جانب أرباح الربع الرابع.

وحسب تقرير شركة «ميتا» فهي المرة الأولى التي تصل فيها منصة فيسبوك، التي أضافت 16 مليون مستخدم في الربع الأخير، إلى ملياري مستخدم يوميا.

يأتي ذلك على الرغم من أن فيسبوك ليست أول منصة مملوكة لشركة ميتا تصل إلى ملياري مستخدم يوميا، فقد تجاوز تطبيق WhatsApp أخيرا ملياري مستخدم، إلا أنه يُظهر أن أكبر مصدر لإيرادات الشركة من الإعلانات لا يزال ينمو، حتى في الوقت الذي قامت فيه ميتا بإجراء تخفيضات كبيرة على أعمالها في الأشهر الأخيرة.

وألمح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة، التي أدت إلى إلغاء أكثر من 11000 وظيفة، قائلاً في بيان إن «موضوع إدارتنا لعام 2023 هو عام الكفاءة».