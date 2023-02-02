أعلنت الحكومة الهولندية، (الأربعاء)، أن بقرة نفقت مؤخراً في مزرعة هولندية كانت مصابة بمرض جنون البقر، في حالة نادرة لمرض الماشية الذي يمكن أن يتسبب في مرض دماغي قاتل لدى الأشخاص الذين يأكلون لحوم البقر الملوثة.

وقال وزير الزراعة الهولندي بيت أديما في رسالة إلى المشرعين إن المزرعة التي نفقت فيها البقرة أُغلقت.

وأضاف أن الحيوان المصاب لم يدخل في السلسلة الغذائية ولا يشكل خطراً على سلامة الغذاء.

وظهر مرض جنون البقر لأول مرة في أواخر الثمانينيات وسط الماشية في بريطانيا، وعلى مر السنين تم ذبح 4.5 مليون رأس من الماشية لاحتواء انتشار المرض، وكانت آخر حالة تم اكتشافها في هولندا عام 2011.

وتجري سلطات سلامة الغذاء تحقيقاً لتتبع أي نسل للحيوان النافق وكذلك الأبقار التي أكلت العلف نفسه أو نشأت معها، وقالت الوزارة إنه سيتم قتلها بطريقة رحيمة.